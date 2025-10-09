Юрист рассказала, как в России делят криптовалюту при разводе

Криптовалюта может попасть под раздел имущества при разводе, однако это сложный процесс, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» Ольга Довгилова, управляющий партнер Юридической компании «Довгилова и партнеры».

По ее словам, главный закон, который регулирует эту сферу, — Федеральный закон от 31 июля 2020 года №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах».

«Именно он впервые официально признал криптовалюту имуществом. Это значит, что, как и квартира или автомобиль, цифровые активы могут считаться совместно нажитым имуществом супругов и подлежат разделу при разводе», — объяснила она.

Однако, как отметила юрист, с криптовалютой все сложнее, чем с квартирой.

«Главная проблема — доказательства. Чтобы разделить имущество через суд, нужно показать, что оно действительно существует. С квартирой все просто — есть документы. А вот с криптовалютой ситуация гораздо сложнее. Например, если один из супругов не знает паролей и не имеет доступа к кошельку, доказать наличие активов практически невозможно. Кроме того, международные криптобиржи и блокчейн-платформы не обязаны давать российским судам никакую информацию. Анонимность криптовалюты — это одновременно ее плюс и минус: конфиденциальность защищает владельца, но делает раздел почти нереальным», — рассказала Довгилова.

Юрист также назвала доказательства, которые могут помочь в суде.

«Скриншоты личного кабинета на бирже — их можно сделать, пока отношения еще хорошие и доступ к аккаунту есть. Второй момент — банковские выписки. Если деньги переводились через российские банки, эти сведения можно запросить через суд. Но если средства выводились за границу или на зарубежные биржи, информации уже не получить», — сказала она.

Если вы хотите защитить свои интересы в будущем, эксперт посоветовала делать скриншоты и фото личного кабинета с криптовалютой, а также сохранять переписку и документы о переводах и запрашивать выписки по банковским счетам.

«Важно понимать: бремя доказывания лежит на том супруге, который требует раздела имущества. То есть именно он должен показать суду, что криптовалюта действительно была куплена в браке», — подчеркнула юрист.

Как рассказала эксперт, если удается доказать, что во время брака супруг переводил деньги на криптобиржу или брокерский счет, суд может обязать его выплатить компенсацию. Например, взыскать половину внесенных средств в пользу второго супруга.

«Криптовалюта при разводе — такое же имущество, как и квартира. Но доказать ее существование и стоимость гораздо сложнее. Поэтому, если в семье есть цифровые активы, лучше заранее подумать о брачном договоре или хотя бы собрать доказательства», — резюмировала юрист.

Ранее юрист назвала самые частые причины развода.