Финансист объяснила, как посчитать стоимость своего рабочего часа, чтобы вырасти в доходе

Знание стоимости рабочего часа помогает адекватно оценить свои навыки на рынке труда и начать работать в сторону «удорожания». Как правильно оценить час в денежном эквиваленте и как после этого расчета скорректировать свой рабочий и личный график, чтобы увеличить доход, «Газете.Ru» рассказала Камила Хайруллина, финансист-консультант и основатель финансовой аутсорсинговой компании Numero.

По словам эксперта, наемным работникам легко посчитать стоимость часа: фактический месячный доход нужно поделить на количество рабочих часов в месяце — например, при зарплате 150 000 рублей и восьмичасовом рабочем дне стоимость часа будет составлять 852 рубля (150 000 ₽ ÷ 8 ч*22 дня).

«Бывает, люди ошибаются в том, сколько длится их рабочий день: иногда они работают по 10-12 часов, половина из которых потрачены впустую. Изучите в течение месяца, сколько на самом деле вы работаете — включая выходные.

Понимание реальной стоимости часа поможет построить грамотное финансовое планирование и даже изменить карьерный трек, считает финансист.

«Например, если вы тратите много времени на работу, где вам платят 300 рублей в час, определите, какой навык вам нужно освоить, чтобы стоимость вашего часа увеличилась. Часто люди меняют профессию, когда видят неравноценное соотношение затраченного времени и ежемесячной зарплаты», — сказала эксперт.

При этом чтобы увеличить стоимость часа, необязательно менять специальность: можно скорректировать условия работы.

«Например, вы поняли, что тратите на дорогу до офиса 20 часов. Если стоимость вашего часа 1000 рублей, то вы теряете 20 000 рублей в месяц. В этом случае можно перейти на удаленный формат работы: тогда час вашего рабочего времени будет стоить дороже без фактического увеличения зарплаты», — отметила Хайруллина.

Фрилансерам и работникам с нефиксированным доходом можно рассчитать стоимость часа по следующей схеме: средний чистый доход за 3–6 месяцев нужно разделить на количество рабочих часов.

«Часто фрилансеры считают средний чек, а не реальную загрузку. Например, вы взяли за 20 000 рублей и потратили на выполнение 10 часов — тогда будет ошибочно предполагать, что ваш час стоит 2000 рублей. Если потом неделю у вас не будет заказов, реальная стоимость часа окажется в разы дешевле», — отметила финансист.

Адекватная оценка времени также помогает руководителям и предпринимателям ускорить процесс делегирования.

«Если руководитель понимает, что стоимость его часа 10 000 рублей, а он при этом делает самостоятельно рутинные задачи (например, оформляет презентации) — это нерациональное использование времени. Лучше делегировать такую задачу специалисту, у которого стоимость часа ниже: он сделает ее лучше и быстрее, а руководитель сможет переключиться на стратегические задачи, которые действительно требуют его включения. Случай из практики: предприниматель посчитал, что его час стоит 8000 рублей. После чего он перестал сам вести социальные сети и нанял специалиста за 25 000 рублей в месяц: в результате освободил 40 часов и получил двух новых клиентов», — рассказала она.

Вне зависимости от того, на какой позиции вы работаете, оценка часа позволяет относиться к своему времени как к активу и использовать его эффективно.

«Расчетом можно активно пользоваться в жизни: если ваш час стоит 1000 рублей, но вы тратите полдня на бытовые задачи — например, на поход в продуктовый магазин, хотя могли бы оформить доставку продуктов за 300 рублей — вы работаете в минус», — резюмировала финансист.

