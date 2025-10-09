Россиян предупредили, почему нельзя подавлять зевоту

Зевота выполняет ряд важных нейрофизиологических функций, и ее подавление может нарушить тонкий баланс процессов в центральной нервной системе и дыхательном аппарате, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-невролог «СМ-Клиника» Ксения Арифджанова.

Согласно современным научным данным, которые привела врач, зевание представляет собой рефлекторный акт, включающий глубокий вдох, растяжение мышц лица, шеи и глотки, кратковременную задержку дыхания и последующий выдох. Этот процесс регулируется несколькими отделами мозга, тесно связанными с дыхательными центрами: паравентрикулярным ядром гипоталамуса и ретикулярной формацией ствола мозга.

«Таким образом, механизм зевания является сложным и многоступенчатым процессом, и отвечает за поддержание постоянства среды дыхательной системы, оптимизацию уровня бодрствования и даже за терморегуляцию мозга», — подчеркнула невролог.

Исследования, проведенные на животных в 2007 году, показали, что перед зевком температура коры головного мозга повышается, а сразу после — снижается. Механизм данных температурных колебаний ученые объяснили усилением кровотока в области головы и шеи, а также глубокой вентиляцией легких, что способствует теплообмену между черепом и окружающей средой.

«Таким образом, зевота играет роль естественного механизма терморегуляции, поддерживающего оптимальные условия для мозговой активности. Подавление зевоты препятствует этому процессу, что может приводить к кратковременному снижению концентрации и повышенной утомляемости», — отметила врач.

Также она обратила внимание, что во время зевания происходит растяжение мышц мягкого неба, глотки и гортани. Такая мышечная активность временно увеличивает просвет верхних дыхательных путей, улучшая их проходимость. Это особенно важно при длительной статической нагрузке, усталости или снижении тонуса мышц глотки.

«Если человек систематически подавляет зевоту, он лишает дыхательную систему естественного механизма растяжения и восстановления тонуса, что может косвенно способствовать снижению вентиляции легких и чувству нехватки воздуха», — предупредила Арифджанова.

Врач отметила, что часто можно заметить возникновение потребности в зевании в переходных состояниях, например между сном и бодрствованием, перед началом физической или умственной активности.

«Исследования функциональной нейровизуализации показывают, что во время зевоты активируются мозговые структуры, участвующие в регуляции внимания и эмоционального состояния. Таким образом, зевота является своеобразным механизмом переключения нейронной активности, помогающим организму адаптироваться к изменению уровня возбуждения центральной нервной системы», — рассказала врач.

Сдерживание зевания также вызывает кратковременное повышение внутричерепного давления и нарушение естественного кровоснабжения, поскольку вдох при зевоте блокируется, а мышечное напряжение лица и шеи усиливается. Это создает избыточное давление в венозных синусах головы и может вызывать ощущение тяжести или боли в висках и затылке, особенно у лиц, склонных к мигренозным или сосудистым головным болям.

«С точки зрения нейрофизиологии зевота — это полезный и адаптивный механизм, поддерживающий стабильную работу мозга. Поэтому если потребность зевнуть возникает естественным образом, лучше позволить ей завершиться», — подчеркнула невролог.

Однако, по ее словам, следует различать физиологическую и патологическую зевоту. Избыточное зевание, проявляющееся многократными приступами без очевидной причины, может быть первым проявлением различных патологий центральной нервной системы: нарушения мозгового кровообращения, рассеянного склероза, мигрени или побочного действия некоторых лекарственных препаратов. Подавление зевоты в таких случаях не только не имеет смысла, но и может маскировать ранние проявления неврологических нарушений, препятствуя своевременной диагностике.

