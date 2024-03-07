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Врач рассказала, почему нельзя прикрывать нос рукой при чихании

Врач Дымчикова: если чихать, прикрывая нос, могут лопаться микрососуды головы

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Чихание — это естественная защитная реакция организма на попадание раздражителей в полость носа. При этом, если чихать, прикрывая нос рукой, можно нанести своему здоровью серьезный вред, рассказала «Газете.Ru» врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Эржэна Дымчикова.

По ее словам, этими раздражителями могут быть: вирусы и бактерии; резкий запах и табачный дым; пыльца; шерсть животных; пыль, песок и другие мелкие частицы.
В редких случаях чихание может возникать на яркий свет или чистку ушей.

«Чихание помогает организму выводить раздражители из носа. Это осуществляется тем, что происходит короткий глубокий вдох и резкий выдох через нос под большим давлением. Если простым языком, то происходит выталкивание содержимого носа наружу мощным напором воздуха», — отметила врач.

Поэтому, если при чихании закрыть нос рукой, то раздражители (вирусы, пыль, аллергены и т.д.) под большим напором могут попасть в среднее ухо и вызвать отит. Кроме того, могут лопаться микрососуды головы из-за создаваемого чрезмерного давления, предупредила специалист.

В связи с этим она рекомендовала чихать в салфетку или платок, а если их не оказалось под рукой — то в сгиб локтя.

«Если получилось так, что вы чихнули в руку, то нужно помыть руки во избежание распространения вирусных, бактериальных частиц», — добавила Дымчикова.

Ранее врач объяснила, почему опасно дышать ртом.

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