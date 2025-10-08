Отца, изнасиловавшего дочь посреди улицы, отпустили из-под стражи

В Испании 40-летнего мужчину, который изнасиловал 21-летнюю дочь, отпустили из-под стражи. Об этом сообщает El Caso.

Инцидент произошел в городе Лерида ночью 6 октября. Патрулировавшие район полицейские поймали насильника с поличным на площади Пласа-де-ла-Льотха, когда он совершал акт насилия над девушкой на глазах у восьмилетнего сына.

Мужчина был арестован и доставлен в участок. Там его освободили под залог и назначили запрет определенных действий, а именно запретили ему приближаться ближе, чем на 200 метров к дому, где проживает потерпевшая. Уже на следующий день сосед преступника сообщил в полицию, что тот пытается вернуться домой, тем самым нарушая установленное судом решение.

По информации СМИ, ни одна из сторон в суде не потребовала отправить преступника в заключение. Тем временем потерпевшая заявила, что случай изнасилования не был единственным. По словам девушки, отец неоднократно поил ее алкоголем, после чего принуждал к половому акту.

Правоохранительные органы проверяют эту информацию и продолжают расследование случившегося.

Ранее в Португалии мужчина насиловал дочь с семи лет и девочка забеременела.