На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отца, изнасиловавшего дочь посреди улицы, отпустили из-под стражи

Отца, изнасиловавшего дочь посреди улицы в Испании, отпустили из-под стражи
true
true
true
close
Shutterstock

В Испании 40-летнего мужчину, который изнасиловал 21-летнюю дочь, отпустили из-под стражи. Об этом сообщает El Caso.

Инцидент произошел в городе Лерида ночью 6 октября. Патрулировавшие район полицейские поймали насильника с поличным на площади Пласа-де-ла-Льотха, когда он совершал акт насилия над девушкой на глазах у восьмилетнего сына.

Мужчина был арестован и доставлен в участок. Там его освободили под залог и назначили запрет определенных действий, а именно запретили ему приближаться ближе, чем на 200 метров к дому, где проживает потерпевшая. Уже на следующий день сосед преступника сообщил в полицию, что тот пытается вернуться домой, тем самым нарушая установленное судом решение.

По информации СМИ, ни одна из сторон в суде не потребовала отправить преступника в заключение. Тем временем потерпевшая заявила, что случай изнасилования не был единственным. По словам девушки, отец неоднократно поил ее алкоголем, после чего принуждал к половому акту.

Правоохранительные органы проверяют эту информацию и продолжают расследование случившегося.

Ранее в Португалии мужчина насиловал дочь с семи лет и девочка забеременела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами