В Грузии увеличилось число задержанных из-за попытки штурма дворца президента

В Грузии общее число задержанных в рамках расследования беспорядков 4 октября, во время которых произошла попытка штурма дворца президента, достигло 35. Об этом рассказал замглавы МВД республики Александр Дарахвелидзе на брифинге, передает РИА Новости.

«В рамках расследования задержаны еще 12 человек… К этому времени в связи с данным делом число задержанных достигло 35 человек», — заявил он.

При этом Дарахвелидзе отметил, что среди них как организаторы, так и участники преступных действий.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Европейский союз.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Сотрудники правоохранительных органов применили против граждан дубинки и водометы. «Газета.Ru» вела хронику событий.

