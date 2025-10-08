Мужчину, изнасиловавшего нескольких детей, вычислили благодаря сданному в ремонт телефону

В Британии мужчину осудили за изнасилование детей и подглядывание

Суд вынес приговор жителю Британии, который насиловал детей. Об этом сообщает The Daily Jagran.

О преступлениях мужчины по имени Врудж Патель узнали после того, как его брат, Кишан Патель, сдал телефон в ремонт. Во время сканирования устройства сотрудники заметили материалы непристойного характера с участием детей и сообщили властям.

Выяснилось, что на кадрах присутствовал Врудж, который совершал действия сексуального характера с девочками. Мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку и ребенка, не достигшего 13 лет.

Помимо этого, ему предъявили обвинения в принуждении ребенка к действиям сексуального характера и нападение на него, подглядывании. По всем пунктам он признал себя виновным.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что от его действий могли пострадать и другие девушки, поэтому ищут их.

Вруджа приговорили к 22 годам лишения свободы. Его брата Кишана – к 15 месяцам заключения за хранение непристойных материалов с детьми.

