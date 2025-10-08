На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Анапе 92-летний пенсионер провел в лесу 3 дня без еды и воды и выжил

В Анапе нашли 92-летнего мужчину, потерявшегося в лесу
true
true
true
close
Telegram-канал Отдел МВД России по городу Анапе

В Анапе обнаружили 92-летнего мужчину, который три дня пытался выйти из леса. Об этом сообщает МВД города.

С заявлением о пропаже человека в полицию обратились родственники пенсионера. После этого в регионе начались поисковые мероприятия.

«К поискам присоединились волонтеры, представители общественных организаций и неравнодушные граждане», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время пожилого мужчину обнаружили в лесу недалеко от хутора Куматырь. К тому моменту он уже три дня находился на природе без припасов. Как рассказал сам найденный, все это время он не ел.

После обнаружения мужчину передали медикам, которые направили его на обследование. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как рассказал эксперт по выживанию Эдуард Халилов, чтобы не потеряться в лесу, с собой необходимо взять оффлайн-карту, которая поможет вернуться к месту, откуда турист зашел в лес.

По мнению специалиста, не стоит рассчитывать только на собственные знания местности, так как они могут подвести.

Ранее на Камчатке пропали шесть туристов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами