В Анапе 92-летний пенсионер провел в лесу 3 дня без еды и воды и выжил

В Анапе обнаружили 92-летнего мужчину, который три дня пытался выйти из леса. Об этом сообщает МВД города.

С заявлением о пропаже человека в полицию обратились родственники пенсионера. После этого в регионе начались поисковые мероприятия.

«К поискам присоединились волонтеры, представители общественных организаций и неравнодушные граждане», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время пожилого мужчину обнаружили в лесу недалеко от хутора Куматырь. К тому моменту он уже три дня находился на природе без припасов. Как рассказал сам найденный, все это время он не ел.

После обнаружения мужчину передали медикам, которые направили его на обследование. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как рассказал эксперт по выживанию Эдуард Халилов, чтобы не потеряться в лесу, с собой необходимо взять оффлайн-карту, которая поможет вернуться к месту, откуда турист зашел в лес.

По мнению специалиста, не стоит рассчитывать только на собственные знания местности, так как они могут подвести.

Ранее на Камчатке пропали шесть туристов.