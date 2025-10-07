Спасатель объяснил россиянам, как не заблудиться в лесу

Спасатель Халилов: в лесу с собой нужно иметь оффлайн-карту и пауэрбанк

Чтобы не заблудиться в лесу, перед походом важно тщательно подготовиться и взять с собой все, что может помочь избежать такого сценария. В первую очередь важно скачать на телефон оффлайн-карты и приложения с отслеживанием трека, а также обязательно положить в рюкзак пауэрбанк и шнур для зарядки, рассказал RT спасатель, эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

Если у человека всегда будет с собой доступная оффлайн-карта на заряженном смартфоне, то он сможет в случае необходимости вернуться к месту, с которого зашёл в лес, пояснил специалист.

«К дороге, населённому пункту, перрону. Еда, вода и огонь — это не главное в выживании. Самое главное — это навигация, которая поможет вернуться обратно в цивилизацию», — подчеркнул спасатель.

Он напомнил, что зачастую проблемы с использованием гаджетов, важных приложений бывают у представителей старшего поколения. Есть и те, кто просто не продумывают такой вариант и не берут с собой телефон и карты, полагаясь на свой опыт – это может стать серьёзной ошибкой, заключил эксперт.

До этого в «Мособлпожспас» отметили, что заблудившимся в лесу грибникам следует идти вдоль линий электропередачи, газопроводов, широких просек и вниз по течению ручьёв. Через каждые 15-20 минут необходимо подавать звуковые сигналы при помощи свистка или стука палкой по дереву. Можно также безопасно развести костёр, дым от которого поможет спасателям.

