На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатель объяснил россиянам, как не заблудиться в лесу

Спасатель Халилов: в лесу с собой нужно иметь оффлайн-карту и пауэрбанк
close
Depositphotos

Чтобы не заблудиться в лесу, перед походом важно тщательно подготовиться и взять с собой все, что может помочь избежать такого сценария. В первую очередь важно скачать на телефон оффлайн-карты и приложения с отслеживанием трека, а также обязательно положить в рюкзак пауэрбанк и шнур для зарядки, рассказал RT спасатель, эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

Если у человека всегда будет с собой доступная оффлайн-карта на заряженном смартфоне, то он сможет в случае необходимости вернуться к месту, с которого зашёл в лес, пояснил специалист.

«К дороге, населённому пункту, перрону. Еда, вода и огонь — это не главное в выживании. Самое главное — это навигация, которая поможет вернуться обратно в цивилизацию», — подчеркнул спасатель.

Он напомнил, что зачастую проблемы с использованием гаджетов, важных приложений бывают у представителей старшего поколения. Есть и те, кто просто не продумывают такой вариант и не берут с собой телефон и карты, полагаясь на свой опыт – это может стать серьёзной ошибкой, заключил эксперт.

До этого в «Мособлпожспас» отметили, что заблудившимся в лесу грибникам следует идти вдоль линий электропередачи, газопроводов, широких просек и вниз по течению ручьёв. Через каждые 15-20 минут необходимо подавать звуковые сигналы при помощи свистка или стука палкой по дереву. Можно также безопасно развести костёр, дым от которого поможет спасателям.

Ранее в СК назвали новые версии причин пропажи семьи в Красноярском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами