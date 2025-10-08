На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по белгородскому поселку Маслова Пристань

Число пострадавших при ударе ВСУ по поселку Маслова Пристань выросло до 11
Вячеслав Гладков/Telegram

Число пострадавших при ударе украинскиз войск по поселку Маслова Пристань в Белгородской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Иконникова.

По его словам, четверо пострадавших были отпущены на амбулаторное лечение, еще четыре человека госпитализированы во 2-й городской больнице, а трое — в областной больнице. В числе пострадавших — два тяжело раненых человека.

Утром 8 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле поселка Маслова Пристань в Шебекинском округе. По его информации, в результате атаки не выжили двое мужчин и одна молодая женщина.

По состоянию на 11:38 мск было известно о десяти пострадавших при обстреле.

По информации Telegram-канала Mash, украинские военные выпустили по поселку не менее трех снарядов реактивной системы залпового огня «Град». Следственный комитет РФ квалифицировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) как теракт и возбудил уголовное дело.

Ранее жительница Брянской области пострадала при минометном обстреле ВСУ.

Обстрелы Белгородской области
