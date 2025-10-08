Калининградского школьника передали врачам после одобрения игры со стрельбой по людям

В Калининградской области школьник стал фигурантом проверки после того, как он высказал в интернете мнение о видеоигре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Соответствующий ролик сотрудники правоохранительных органов обнаружили во время мониторинга социальных сетей. На кадрах герои игры стреляют по людям. Выложив это видео, школьник восторгался действиями персонажей.

«Личность мальчика установили и передали его медработникам», – сообщается в публикации.

До этого в Севастополе задержали 39-летнего мужчину после того, как он написал комментарий. В одном из проукраинских пабликов он призывал к насилию против российских военнослужащих.

Специалисты провели экспертизу и подтвердили наличие призывов к экстремистской деятельности. У аккаунта было вымышленное имя, но мужчину все равно вычислили. В отношении севастопольца возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее под Петербургом 18-летнего юношу задержали из-за комментариев в Telegram.