Четырехмесячная девочка выжила после того, как валун упал на ее дом и раздавил всю семью

В филиппинском городе Медельин четырехмесячная девочка стала единственной выжившей после того, как дом ее семьи был раздавлен огромным валуном в результате оползня, вызванного землетрясением, пишет Mustshare News.

Валун сошел с горного склона после подземных толчков, эпицентр которых находился в городе Бого, примерно в 17 километрах от дома семьи. В доме находились родители девочки, Марвин Пилонес и Кэтрин Серафин, а также ее четырехлетний брат — их спасти не удалось.

Соседи рассказали, что после землетрясения услышали громкий грохот, а затем — плач младенца. Люди бросились на помощь, начали разбирать завалы и обнаружили девочку живой, с легкими царапинами, но в сознании.

Сейчас новорожденная находится под опекой своих бабушки и дедушки. Её дед, Итон Пилонес, рассказал, что изначально собирался взять кредит, чтобы «проводить родных в последний путь» , но местные власти и благотворители предоставили помощь.

