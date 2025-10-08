На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Четырехмесячная девочка выжила после того, как валун упал на ее дом и раздавил всю семью

На Филиппинах 4-месячная девочка единственная выжила после падения валуна на дом
true
true
true
close
Bianca Lopez Salimbangon/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В филиппинском городе Медельин четырехмесячная девочка стала единственной выжившей после того, как дом ее семьи был раздавлен огромным валуном в результате оползня, вызванного землетрясением, пишет Mustshare News.

Валун сошел с горного склона после подземных толчков, эпицентр которых находился в городе Бого, примерно в 17 километрах от дома семьи. В доме находились родители девочки, Марвин Пилонес и Кэтрин Серафин, а также ее четырехлетний брат — их спасти не удалось.

Соседи рассказали, что после землетрясения услышали громкий грохот, а затем — плач младенца. Люди бросились на помощь, начали разбирать завалы и обнаружили девочку живой, с легкими царапинами, но в сознании.

Сейчас новорожденная находится под опекой своих бабушки и дедушки. Её дед, Итон Пилонес, рассказал, что изначально собирался взять кредит, чтобы «проводить родных в последний путь» , но местные власти и благотворители предоставили помощь.

Ранее мужчина упал с высоты 3 км и остался жив.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами