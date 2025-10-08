На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде поддержали концепцию проекта бюджета России на 2026-2028 годы

Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта бюджета РФ на 2026-2028 годы
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Комитет Совета Федерации по бюджету одобрил концепцию проекта федерального бюджета России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Комитет считает возможным поддержать в целом концепцию проекта федерального закона <...> с учетом изложенных замечаний и предложений», — сказано в заключении комитета.

Там также подчеркнули важность дальнейшего совершенствования механизма предоставления межбюджетных трансфертов. Это необходимо для создания условий, способствующих укреплению экономического потенциала регионов в соответствии со стратегическими принципами пространственного развития страны, включая развитие опорных населенных пунктов.

8 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что на социальные нужды в федеральном бюджете России на 2026 год предусмотрено более 19 трлн рублей. По его словам, эта сумма не включает расходы регионов и охватывает широкий спектр социальных выплат. Средства будут направлены через Социальный фонд России на пенсии, больничные, декретные, пособия семьям с детьми, а также выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью. Кроме того, финансирование предусмотрено по линии Минтруда и Роструда.

Ранее в ФТС рассказали, сколько перечислили денег в российский бюджет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами