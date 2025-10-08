В Совфеде поддержали концепцию проекта бюджета России на 2026-2028 годы

Комитет Совета Федерации по бюджету одобрил концепцию проекта федерального бюджета России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Комитет считает возможным поддержать в целом концепцию проекта федерального закона <...> с учетом изложенных замечаний и предложений», — сказано в заключении комитета.

Там также подчеркнули важность дальнейшего совершенствования механизма предоставления межбюджетных трансфертов. Это необходимо для создания условий, способствующих укреплению экономического потенциала регионов в соответствии со стратегическими принципами пространственного развития страны, включая развитие опорных населенных пунктов.

8 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что на социальные нужды в федеральном бюджете России на 2026 год предусмотрено более 19 трлн рублей. По его словам, эта сумма не включает расходы регионов и охватывает широкий спектр социальных выплат. Средства будут направлены через Социальный фонд России на пенсии, больничные, декретные, пособия семьям с детьми, а также выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью. Кроме того, финансирование предусмотрено по линии Минтруда и Роструда.

