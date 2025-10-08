У 37-летней россиянки в шаге от паралича руки нашли гигантскую грыжу в шее

Врачи Истринской больницы спасли от паралича руки 37-летнюю женщину, у которой в шейном отделе нашли грыжу. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.
Пациентка обратилась с жлобами на изматывающую боль в руке. Ей провели МРТ, которое показало, что в шейном отделе сформировалась грыжа размером 8 мм. По словам медиков, образование сдавливало спинномозговой канал и корешковое отверстие, угрожая двигательной функции.
«Мы провели сложнейшее микрохирургическое вмешательство, в ходе которого удалили грыжу и стабилизировали позвоночник с помощью современного импланта», — рассказал нейрохирург Николай Карпов, отметив, что операция длилась два часа 20 минут.
На пятые сутки женщину выписали на амбулаторное лечение. Она идет на поправку.
