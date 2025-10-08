На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У 37-летней россиянки в шаге от паралича руки нашли гигантскую грыжу в шее

В Подмосковье нейрохирурги спасли 37-летней женщине руку от паралича
true
true
true
close
Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Истринской больницы спасли от паралича руки 37-летнюю женщину, у которой в шейном отделе нашли грыжу. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациентка обратилась с жлобами на изматывающую боль в руке. Ей провели МРТ, которое показало, что в шейном отделе сформировалась грыжа размером 8 мм. По словам медиков, образование сдавливало спинномозговой канал и корешковое отверстие, угрожая двигательной функции.

«Мы провели сложнейшее микрохирургическое вмешательство, в ходе которого удалили грыжу и стабилизировали позвоночник с помощью современного импланта», — рассказал нейрохирург Николай Карпов, отметив, что операция длилась два часа 20 минут.

На пятые сутки женщину выписали на амбулаторное лечение. Она идет на поправку.

Ранее у россиянина с приступообразным кашлем нашли гигантскую аневризму аорты.

