Россиянка почти год избивала двухлетнюю дочь за непослушание и попала под суд

В Архангельске будут судить мать, избивавшую двухлетнюю дочь за непослушание
Pixabay

В Архангельске перед судом предстанет мать, которая почти год избивала свою двухлетнюю дочь. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все происходило с октября 2024 года по июнь 2025 года. Следствие установило, что 23-летняя женщина систематически наносила побои своей двухлетней дочери и кричала на нее из-за того, что малолетняя не слушалась.

О фактах жестокого обращения стало известно после обращения знакомой семьи в органы опеки. Заявительница сообщила о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ — истязание несовершеннолетнего, и статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее россиянин выбросил годовалую дочь с пятого этажа и избежал колонии.

