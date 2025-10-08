На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич, пристававший к пассажирке в метро, получил наказание

В Москве мужчина, пристававший в метро к пассажирке, получил 7 суток ареста
true
true
true
close
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Москве 45-летнего местного жителя наказали за домогательства к пассажирке метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации СМИ, инцидент произошел в сентябре на станции «Парк Победы». Извращенец подошел в вагоне к девушке и начал трогать ее за ягодицы. На замечания соседей по вагону он не реагировал.

Мужчину задержали через месяц — 6 октября. На заседании суда по делу о мелком хулиганстве он признал свою вину. Дорогомиловский районный суд признал его виновным и назначил ему семь суток административного ареста.

До этого аналогичный случай произошел на станции метро «Петровско-Разумовская». Как рассказала потерпевшая, она переходила платформу, когда сзади к ней подошел мужчина, «схватил за ягодицы», а затем обогнал ее и скрылся. Девушка сразу обратилась в полицию и написала заявление.

Ранее в Петербурге экс-сотрудник УФСИН годами насиловал падчерицу.

