Москвич, пристававший к пассажирке в метро, получил наказание

В Москве 45-летнего местного жителя наказали за домогательства к пассажирке метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации СМИ, инцидент произошел в сентябре на станции «Парк Победы». Извращенец подошел в вагоне к девушке и начал трогать ее за ягодицы. На замечания соседей по вагону он не реагировал.

Мужчину задержали через месяц — 6 октября. На заседании суда по делу о мелком хулиганстве он признал свою вину. Дорогомиловский районный суд признал его виновным и назначил ему семь суток административного ареста.

До этого аналогичный случай произошел на станции метро «Петровско-Разумовская». Как рассказала потерпевшая, она переходила платформу, когда сзади к ней подошел мужчина, «схватил за ягодицы», а затем обогнал ее и скрылся. Девушка сразу обратилась в полицию и написала заявление.

Ранее в Петербурге экс-сотрудник УФСИН годами насиловал падчерицу.