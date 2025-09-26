Мужчина насиловал родную дочь с семи лет, и девочка забеременела

В Португалии мужчина насиловал дочь с семи лет и девочка забеременела

В Португалии 37-летнего местного жителя задержали по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Жертвами стали его родные дочери. Об этом сообщает Correio da Manhã.

По информации издания, первое преступление в отношении одной из девочек мужчина совершил, когда ей было семь лет. Сейчас девочке исполнилось 14 лет. Факт изнасилования вскрылся на медосмотре подростка, на котором врач сообщил юной пациентке о беременности. После этого девушка рассказала обо всем бабушке, а та написала заявление в полицию.

Ее младшая сестра, которой в этом году исполнилось девять лет, также подверглась со стороны отца действиям сексуального характера. Девочка рассказала, что была свидетельницей изнасилований отца сестры, а также видела материалы порнографического содержания, которые мужчина показывал сестре во время актов соития.

Подозреваемого арестовали, он будет находиться под стражей до суда.

Ранее в Брянской области мужчина получил 13,5 года колонии за насилие над дочерью.