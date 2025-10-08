Родившийся без больших пальцев на руках мужчина стал популярным в сети

SCMP: китаец без больших пальцев на руках стал популярным в соцсетях

Цяо Алберс, родившийся в Китае без больших пальцев на руках, стал популярным в соцсетях, пишет South China Morning Post.

Мужчина появился на свет с редким заболеванием, из-за которого у него всего восемь пальцев. В возрасте четырех месяцев его усыновила другая семья, и он вырос в Нидерландах. По его словам, детство было непростым: он испытывал неуверенность из-за внешности и долгое время боролся с чувством изоляции.

Со временем Алберс нашел способ обратить свои особенности в преимущество. Путешествуя по Европе, он начал снимать короткие видео, в которых демонстрирует, как справляется с повседневными задачами без больших пальцев. Поклонники восхищаются не только его находчивостью, но и самоиронией.

Несмотря на бытовые трудности, Алберс не собирается делать протезы.

«Я потратил 26 лет, чтобы привыкнуть жить без больших пальцев. Не хочу тратить ещё 26, чтобы привыкать к ним», — шутит Цяо.

