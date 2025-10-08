На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Родившийся без больших пальцев на руках мужчина стал популярным в сети

SCMP: китаец без больших пальцев на руках стал популярным в соцсетях
true
true
true
close
qiaodi_lucky_8/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Цяо Алберс, родившийся в Китае без больших пальцев на руках, стал популярным в соцсетях, пишет South China Morning Post.

Мужчина появился на свет с редким заболеванием, из-за которого у него всего восемь пальцев. В возрасте четырех месяцев его усыновила другая семья, и он вырос в Нидерландах. По его словам, детство было непростым: он испытывал неуверенность из-за внешности и долгое время боролся с чувством изоляции.

Со временем Алберс нашел способ обратить свои особенности в преимущество. Путешествуя по Европе, он начал снимать короткие видео, в которых демонстрирует, как справляется с повседневными задачами без больших пальцев. Поклонники восхищаются не только его находчивостью, но и самоиронией.

Несмотря на бытовые трудности, Алберс не собирается делать протезы.

«Я потратил 26 лет, чтобы привыкнуть жить без больших пальцев. Не хочу тратить ещё 26, чтобы привыкать к ним», — шутит Цяо.

Ранее китаец отдал почку за iPhone и стал инвалидом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами