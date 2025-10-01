Китаец отдал почку за iPhone и стал инвалидом

История китайца Вана Шанкуна, который в юности продал почку ради покупки iPhone 4 и iPad 2, вновь привлекла внимание общественности — мужчина стал инвалидом. Об этом пишет издание The Thaiger.

В 2010 году iPhone 4 стал символом современности среди подростков в Китае. Вану тогда было 17 лет и он не мог позволить себе дорогостоящий гаджет, так как его семья бедная. Просматривая соцсети, он наткнулся на сообщение о том, что «за продажу почки можно получить солидные деньги». Ван обратился к подпольной группе по торговле органами, не рассказав семье.

В 2011 году Ван прошел незаконную операцию, продав почку за 20 тыс. юаней ($3135 по курсу 2011 года), на которые купил желанные гаджеты. После возвращения домой мать заподозрила неладное, и Ван признался, что продал орган. Вскоре после операции у него развились тяжёлые инфекции, а оставшаяся почка начала отказывать, потребовав срочной госпитализации.

В 2012 году китайские власти арестовали организаторов торговли органами, а суд обязал их выплатить семье Вана более 1,48 млн юаней. Однако сейчас у мужчины не работает до 75% почки, также он страдает от высокой температуры, слабости и кровяных выделений при мочеиспускании.

Ван признал, что решение, которое он принял в юном возрасте, стало самой большой ошибкой в его жизни, а мать с горечью отметила, что, возможно, все бы обошлось, если бы она тогда просто купила сыну телефон.

История Вана вновь стала актуальной на фоне популярности iPhone в Азии, где гаджеты остаются символом статуса. Газета отметила, что мода на дорогостоящие смартфоны заставляет молодежь идти на финансовые риски, чтобы впечатлить сверстников.

