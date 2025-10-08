На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Испании продают самый дорогой в мире бургер

В испанском ресторане продают самый дорогой в мире бургер стоимостью $11 тыс.
Depositphotos

В ресторане Asador Aupa, расположенном в Кабрера-дель-Мар, подают самый дорогой и эксклюзивный бургер в мире стоимостью $11 тысяч. Уникальное блюдо доступно исключительно по приглашению — заказать его просто так невозможно, пишет Oddity Central.

Как сообщают СМИ, на создание этого бургера ушло восемь лет исследований и экспериментов, а его точный состав держится в секрете. Известно лишь, что высокая цена связана не с показными ингредиентами вроде съедобного золота, а с качеством продуктов, уникальным гастрономическим опытом и эксклюзивностью.

Чтобы попробовать бургер, мало просто иметь деньги. Как указано на сайте ресторана, этот опыт «только по приглашениям»:

«Его нет в меню. Бронирование невозможно. Допускаются только те, кто выбран для участия», — прокомментировали в заведении.

Кто именно попадает в заветный список — загадка. Однако известно, что приглашенных гостей принимают в отдельной комнате, где им подают бургер, приготовленный из трех лучших сортов мяса в мире, самого эксклюзивного сыра Европы и специального фирменного соуса.

Ранее в Дубае продали самую дорогую в мире чашку кофе.

