В Дубае продали самую дорогую в мире чашку кофе

Daily Mail: в Дубае за $670 продали самую дорогую чашку кофе в мире

Сеть кофеен Roasters из Дубая официально была внесена в Книгу рекордов Гиннесса за самую дорогую в мире чашку кофе, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, стоимость рекордного напитка составила $670. Кофе был приготовлен методом pour-over и подан в уникальном хрустальном бокале ручной работы. Для его создания использовались эксклюзивные зерна панамского сорта Geisha с плантации Hacienda La Esmeralda, известные своими сложными цветочными, фруктовыми и цитрусовыми ароматами. Гостям предложили насладиться напитком в сопровождении десертов, стилизованных под тему гейш.

Установлению рекорда предшествовала громкая покупка на международном аукционе. Дубайский стартап, связанный с кофейней, всего через неделю после своего основания приобрел всю 20-килограммовую партию мытого кофе Geisha с этой панамской плантации за $604 тысячи.

Как заявил представитель Книги рекордов Гиннесса на церемонии, этот результат устанавливает новый стандарт качества для кофе класса люкс во всем мире.

