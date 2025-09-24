На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Дубае продали самую дорогую в мире чашку кофе

Daily Mail: в Дубае за $670 продали самую дорогую чашку кофе в мире
true
true
true
close
Pexels

Сеть кофеен Roasters из Дубая официально была внесена в Книгу рекордов Гиннесса за самую дорогую в мире чашку кофе, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, стоимость рекордного напитка составила $670. Кофе был приготовлен методом pour-over и подан в уникальном хрустальном бокале ручной работы. Для его создания использовались эксклюзивные зерна панамского сорта Geisha с плантации Hacienda La Esmeralda, известные своими сложными цветочными, фруктовыми и цитрусовыми ароматами. Гостям предложили насладиться напитком в сопровождении десертов, стилизованных под тему гейш.

Установлению рекорда предшествовала громкая покупка на международном аукционе. Дубайский стартап, связанный с кофейней, всего через неделю после своего основания приобрел всю 20-килограммовую партию мытого кофе Geisha с этой панамской плантации за $604 тысячи.

Как заявил представитель Книги рекордов Гиннесса на церемонии, этот результат устанавливает новый стандарт качества для кофе класса люкс во всем мире.

Ранее у кофеина выявили новый эффект, полезный при стрессе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами