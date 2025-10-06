В России могут «отлучить» от госконтрактов компании с рабочими-нелегалами

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сообщил «Газете.Ru», что внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете на участие в госзакупках для предприятий, привлекающих на работу нелегальных мигрантов.

«Предлагаю создать механизм решения проблемы нелегальной миграции за счет изменения законодательства о госзакупках. Нужно создавать такую систему, чтобы компании, которые в течение двух лет до участия в торгах привлекались к административной ответственности за наем на работу нелегальных мигрантов, не могли участвовать в госзакупках. Уличенное в нарушении миграционного законодательства предприятие предлагаем по решению суда на два года включать в реестр недобросовестных поставщиков», – рассказал Миронов.

Он отметил, что трудоустройство нелегальных мигрантов является массовым явлением. В 2024 году суды наказали 17 650 нарушителей и вынесли 11 891 постановлений о штрафах на общую сумму 2,7 млрд рублей.

«Если участие в госзакупках увязать с соблюдением правил привлечения мигрантов на работу, то предприятия постепенно откажутся от трудоустройства нелегалов, и в целом это положительно скажется на решении миграционных проблем в нашей стране», – указал парламентарий.

Миронов напомнил, что с 2024 года при активном участии фракции депутаты Госдумы приняли почти два десятка законов для борьбы с нелегальной миграцией.

«Теперь такое преступление относится к особо тяжким. В стране создан реестр контролируемых лиц. В него попадают иностранцы, находящиеся в России без законных оснований, с преследующим ограничением действия банковских карт и водительского удостоверения. Увеличились штрафы для нелегальных мигрантов, а МВД России получило дополнительные полномочия для их выдворения. Эти законы начали работать, но стало понятно, где и в каком месте надо «докрутить», чтобы все встало на свои места. Именно поэтому мы предлагаем «отлучить» от госконтрактов предприятия, которые продолжают принимать на работу нелегальных мигрантов», – заключил политик.

Ранее Миронов призвал депортировать семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу.