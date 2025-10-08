На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии спасатели сняли кота Дымка и его хозяйку с 15-метровой ивы

В Уфе спасатели сняли кота Дымка и его хозяйку с 15-метровой ивы
В Уфе спасатели сняли с высокого дерева кота и его владелицу, которая хотела самостоятельно достать питомца. Об этом сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.

Инцидент произошел вечером 7 октября по улице Баязита Бикбая. Девушка полезла за котом по кличке Дымок, забравшегося на 15-метровую иву, но спуститься самостоятельно не смогла и обратилась в экстренные службы. Прибывшие на место спасатели аккуратно спустили с помощью альпинистского снаряжение и лестницы хозяйку питомца. Дымка поместили в сумку и передали хозяйке.

До этого в Краснодаре спасатели сняли с дерева енота, который просидел там три дня. Зверь спускаться не хотели и оказывал активное сопротивление.

Ранее в Норильске жители нескольких домов лишились света из-за сбежавшего домашнего енота.

