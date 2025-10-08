В Госдуме предложили разрешить многодетным выбирать выплату вместо участка

Депутат Госдумы Михаил Делягин направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением установить право для многодетных семей по всей России выбирать выплаты на детей вместо земельного участка, сообщил он «Газете.Ru». Копия документа есть в распоряжении издания. На данный момент лишь в восьми субъектах России семьи наделены таким правом.

«Сегодня в России материнский капитал начисляется за рождение первых двух детей. За третьего и последующих его можно получить лишь при отсутствии права на получение дополнительных мер господдержки в прошлом — в общем случае материнского капитала за него не положено. При этом семья с тремя детьми вместе со статусом многодетной получает право на получение земельного участка, который нужен далеко не всем. При этом возможность получения денежной выплаты вместо земельного участка предоставляют далеко не все регионы», — говорится в письме.

Делягин предложил вице-премьеру установить выплату в размере средней рыночной стоимости участка по региону.

«Право на выплату предлагается предоставлять только семьям, все члены которых являются гражданами России по праву рождения, имеют постоянную регистрацию в регионе обращения не менее 10 лет, не имеют в собственности других земельных участков, а родители состоят в официально зарегистрированном браке не менее пяти лет и никогда не были лишены родительских прав», — сказал он.

Депутат отметил, что на текущий момент выплату вместо земли могут получить жители Москвы и Московской области, Приморского края, Иркутской, Тюменской, Калининградской, Калужской, а также Амурской областей и Республики Марий Эл.

