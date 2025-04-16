Магазин, скупающий женские плаценты для изготовления БАДов, попал под проверку

В Китае региональный минздрав заинтересовался магазином, который предлагал клиентам капсулы с плацентой. Об этом сообщает South China Morning Post.

Торговая точка привлекла внимание представителей официального ведомства после того, как в соцсетях житель городского округа Чанчжоу провинции Цзянсу рассказал о магазине со странным объявлением. Оно гласило, что в магазине принимают женский послед на переработку, а также продают плаценту, смешанную с порошком женьшеня, в виде БАДов.

Информация на сайте торговой онлайн-площадки, которая принадлежит владелице магазина, гласила, что за капсулы из собственной плаценты женщине придется заплатить 300 юаней (около 3300 рублей). Добавки из биоматериала другой женщины обойдутся почти в три раза дороже — в 800 юаней (около 9000 рублей).

Капсулы маркировались обозначением ziheche — термином, которым в традиционной китайской медицине называют плаценту. В объявлении на сайте было заявлено, что послед — это дополнительный источник белка и питательных веществ.

Поскольку в 2015 году по соображениям безопасности и этики плацента была исключена из числа ингредиентов, одобренных для использования в фармацевтической деятельности, региональная комиссия по здравоохранению начала расследование в отношении владелицы магазина. Согласно местному законодательству, роженицам можно распоряжаться плацентой для собственных нужд, но продавать ее частным лицам или организациям они не имеют права.

Ранее в Китае врач попался на краже плаценты у молодой матери.