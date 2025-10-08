На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Амурской области кот искал, где погреться, и обесточил улицу

В Амурской области бродячий кот искал, где погреться, и обесточил улицу
Telegram-канал «Амурский Пожарный»

В Амурской области кот забрался в поисках тепла в трансформаторную будку и обесточил улицу. Об этом сообщает Telegram-канал «Амурский пожарный».

Инцидент произошел в селе Усть-Ивановка, на улице Новой. В экстренные службы поступила информация о возможном возгорании трансформатора. На место ЧП прибыл дежурный караул пожарной части № 41. По прибытии специалисты обнаружили, что из трансформаторной будки пахло гарью, но открытого горения не было. После этого пожарные вызвали на место аварии электриков.

«В ходе проверки была установлена причина инцидента — в трансформаторном оборудовании находился кот. Предположительно, животное забралось туда в поисках тепла. К большому сожалению, спасти кота не удалось», — говорится в сообщении.

Ранее в Петербурге спасли кота, просидевшего несколько дней в облицовке набережной.

