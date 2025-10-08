На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мясников: БАДы не способны заменить натуральные продукты

Доктор Мясников: БАДы могут быть полезны, но не заменяют натуральное питание
Depositphotos

Эффективность БАДов экспериментально подтвердить невозможно, однако в некоторых случаях они действительно могут быть полезны. В то же время заменить полноценное питание и натуральные продукты они не способны. Однако важно учитывать, что некоторые из таких препаратов могут мешать усвоению настоящих лекарств, а кроме того проверять производителя и состав, ни в коем случае не принимая непроверенные добавки, рассказал заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, доказательной базы эффективности БАДов нет, так как если испытывать их по примеру лекарств, полезность их недоказуема. При этом в теории они имеют обоснование. В качестве примера врач привел данные о том, что чеснок в натуральном виде снижает холестерин. Таким образом, сушеный чеснок в виде добавки в теории может оказать тот же эффект, хотя и не всегда это подтверждается в реальности.

«Вообще БАДы, если взять их формальное наполнение, действительно должны помогать, потому что в них есть компоненты, за которыми стоят исследования, — отметил Мясников. — Другое дело, что в фабричном исполнении эти вещества работают не так, как в натуральных продуктах. Допустим, ресвератрол — в красном вине он работает, а в виде БАДов не работает. Вернее, работает не так, как в вине».

Мясников отметил, что относится к БАДам «благодушно», однако подчеркнул, что они не могут заменить собой натуральную пищу, а также в некоторых случаях могут помешать усвоению некоторых лекарств. Поэтому важно всегда сообщать врачам о приеме тех или иных добавок, чтобы он сделал верные назначения, подчеркнул специалист. Также он призвал учитывать происхождение препаратов, отметив, что в непроверенных китайских БАДах в ходе анализов обнаруживал следы запрещенных веществ и даже виагры.

Напомним, БАДы, антибактериальные препараты, противовоспалительные лекарства несут скрытую угрозу для печени. При неправильном приеме они вызывают повреждения этого органа, которые могут вызвать смертельно опасную печеночную недостаточность. Подробнее об этом заболевании и новых методах лечения печени в России «Газете.Ru» рассказал гастроэнтеролог-гепатолог Петр Ткаченко.

Ранее россиян призвали избегать БАДов с «чудо-обещаниями» и агрессивной рекламой.

