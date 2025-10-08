На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Любитель шаурмы украл из российской закусочной 17 кг говядины и 22 пачки лаваша

В Иркутске любитель шаурмы украл из закусочной 17 кг говядины и 22 пачки лаваша
true
true
true

В Иркутске мужчина проник в закусочную, чтобы украсть ингредиенты для шаурмы, и попал на видео. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в темное время суток в одном из павильонов города. Неизвестный разбил стекло и проник внутрь, откуда похитил 17 кг замороженной говядины и 22 пачки лаваша. Также злоумышленник забрал из кассы более 2 тысяч рублей. Общий ущерб владелец заведения оценил в почти 18 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого, им оказался 37-летний местный житель. Выяснилось, что он совершил еще несколько аналогичных краж в Ленинском округе города. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — кража.

Ранее в Якутске мужчина в камуфляже ворвался в кафе и требовал шаурму, угрожая ножом.

