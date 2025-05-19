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В Якутске мужчина в камуфляже ворвался в кафе и требовал шаурму, угрожая ножом

В Якутске мужчина с ножом требовал шаурму в кафе

В Якутии задержан мужчина, который угрожал ножом в кафе, требовал шаурму, а потом украл килограмм мяса. Об этом сообщает МВД республики.

Инцидент произошел 18 мая, в заведение общепита через служебный вход вошел неизвестный мужчина. Злоумышленник в перчатках, маске и камуфляже, вооруженный ножом потребовал у поваров шаурму, сотрудники кафе успели скрыться в подсобке.

Воспользовавшись их отсутствием, грабитель украл килограмм мяса и скрылся. Личность злоумышленника удалось быстро установить, им оказался 38-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о разбое.

До этого сообщалось, что в Красноярске сотрудники полиции задержали грабителя, который ворвался в магазин и угрожал продавцу сигнальным пистолетом. 30-летний местный житель схватил с витрины бутылку пива и начал угрожать продавцу сигнальным пистолетом. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее уфимец угрожал ножом кассиру магазина ради 5 тысяч рублей.

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