Врач предупредила, чем опасны народные методы лечения

Народные методы лечения могут навредить здоровью при неправильном применении или наличии противопоказаний. Об этом Pravda.Ru рассказала врач общей практики Наталья Бублик.

По ее словам, это касается трав и биологически активных добавок (БАД), поскольку без грамотной оценки рисков они могут ухудшить состояние.

«Например, пижма, полынь или гвоздика, используемые как противопаразитарные средства, стимулируют отток желчи. При наличии закупорки желчных протоков это приводит к ухудшению самочувствия. Подобные случаи показывают, что при применении любых препаратов важно учитывать противопоказания», — пояснила Бублик.

Врач подчеркнула, что эффект от народной медицины будет зависеть от квалификации специалиста. Она также призвала отказаться от чрезмерного употребления БАДов, потому что многие из них оказываются «пустышкой» и могут нанести вред.

Директор по развитию аналитической платформы «Фармзнание» Мария Рябуха в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что производители БАДов не обязаны доказывать свою эффективность, а значит, обещания производителей во многом остаются маркетингом, из-за чего потребитель не может быть уверен в эффективности добавки.

