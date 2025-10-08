На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России указали на недостатки идеи передачи нераспроданных квартир в соцаренду

Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Инициатива выкупать нераспроданные квартиры государством, чтобы передавать их в соцаренду, имеет недостатки. Об этом »Москве 24» рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

По его мнению, одним из главных недочетов является стоимость жилья, поскольку при строительстве ожидалось, что его будут приобретать представители среднего класса.

«Поэтому стоимость квартир немалая. В среднем рыночная цена квадратного метра в Москве — 325 тыс. рублей. А квартиры нужны в первую очередь многодетным семьям, которые с трудом потянут высокую ежемесячную плату на аренду такого жилья», — указал Сафонов.

Он отметил, что для семьи из пяти человек по нормам нужна будет квартира площадью 90 квадратных метров на всех, поэтому выгоднее вложиться в постройку собственного дома.

«Планировка и площадь многих квартир не соответствуют потребностям многодетных и нормам обеспеченности жилой площадью», — отметил экономист.

На фоне этого инициативу могут не поддержать, считает он.

Накануне председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил передавать неиспользуемые квартиры, приобретенные государством у строительных компаний, в социальную аренду нуждающимся гражданам. По мнению Миронова, государство могло бы выкупать у застройщиков невостребованное жилье по себестоимости, без надбавок, а затем предоставлять его нуждающимся в социальную аренду.

Ранее была найдена самая дешевая квартира в России.

