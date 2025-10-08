МВД предупредило о новой схеме телефонного мошенничества с оцифровкой архивов

С конца сентября в России зафиксировано несколько десятков случаев телефонного мошенничества, когда жертвам под предлогом оцифровки архивов различных организаций выманивают личные данные. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

По данным ведомства, мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками организации, которые якобы проводят оцифровку архивов. Звонки могут поступать напрямую или после добавления человека в поддельный чат компании.

Под предлогом проверки архивов злоумышленники убеждают людей сообщать личные данные, коды авторизации или регистрироваться в специальном телеграм-боте. После этого мошенники получают доступ к аккаунтам и переводят средства жертв на «безопасные» счета, включая якобы благотворительные переводы террористическим организациям.

В МВД рекомендовали информировать о новой схеме пожилых родственников, подчеркнув, что никакая организация не требует авторизации через СМС или портал «Госуслуги» для оцифровки архивов.

Ранее в Общественной палате сообщили, что мошенники не стали меньше звонить после принятия закона о маркировке.