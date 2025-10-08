На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Чите устранили аварию, из-за которой без воды остались более 280 домов

В Чите завершили аварийные работы, из-за которых без воды остались 288 жилых домов и 37 социальных объектов. Об этом сообщили 8 октября в Telegram-канале городской администрации.

По данным властей, систему водоснабжения планируют полностью заполнить к 14:00 по местному времени. Полный список домов, попавших под отключение, опубликован в канале администрации Читы.

Проблемы с подачей воды начались вечером 7 октября. После планового отключения воду должны были вернуть к 20:00, однако этого не произошло. На водопроводе в районе пересечения улиц Фрунзе и Смоленской произошла авария, из-за которой «Водоканалу» пришлось отключить насосную станцию №3. Это оставило часть жителей Центрального района без водоснабжения. Первоначально устранить неисправность планировали к 13:00.

По данным администрации, к 12:47 насосная станция была запущена, и процесс заполнения системы водой занял около часа.

Из-за аварии временно не работали два детских сада. Для медицинских учреждений организовали подвоз воды.

Ранее появилась информация, что в Саяногорске аварийные бригады вторые сутки не могут найти место порыва сетей.

