Суд в Москве завершил рассмотрение дела по иску Фургала против телеведущего Шеремета

Савеловский суд отказал Фургалу по иску против телеведущего Шеремета
РИА «Новости»

Савеловский суд Москвы завершил рассмотрение дела по иску бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Решением Савеловского районного суда города Москвы от 26 сентября 2025 года в удовлетворении исковых требований Сергея Фургала к Иннокентию Шеремету, ООО «Телекомпания «Штрихкод» о защите чести, достоинства и деловой репутации отказано», — говорится в публикации.

В апреле Фургал подал в московский суд иск о защите чести и достоинства против телеведущего Иннокентия Шеремета и канала «Соловьев Live». В сообщении говорится, что Шеремет неоднократно утверждал, что Фургал причастен к функционированию преступного сообщества «Общак» и совершению им преступлений.

В пресс-службе столичных судов также уточнили, что экс-глава Хабаровского края считает, что высказывания телеведущего — ложные и оскорбительные. Он требует опубликовать опровержение и компенсировать моральный вред.

Приговор Фургалу был вынесен Люберецким городским судом Подмосковья 10 февраля 2023 года. Суд приговорил экс-главу Хабаровского края к 22 годам колонии. Вместе с ним были осуждены помощник экс-губернатора Андрей Карепов, который получил 21 год, а также предприниматель из Хабаровска Андрей Палей, осужденный на 17 лет. Бывший инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров был приговорен к 9,5 года лишения свободы.

Ранее Фургал заявил о пропаже своих автомобилей.

