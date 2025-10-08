На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд обязал поднять со дна Волги судно, затонувшее около Саратова

Суд обязал поднять со дна Волги затонувший в 2023 году земснаряд «Ахтарец»
true
true
true
close
Promportal.su

Суд обязал администрацию Волжского бассейна внутренних водных путей поднять со дна земснаряд «Ахтарец», затонувший в акватории Саратовского водохранилища в августе 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Судно затонуло в августе 2023 года в Волжском бассейне при буксировке между санаторием «Энергетик» и селом Алексеевка. На борту у него было 650 литров дизельного топлива и 160 кг моторного масла.

Инцидент произошел из-за того, что компания-владелец «СТГМ» выдала недопущенное к плаванию судно за новое. Впоследствии ей предъявили иск на возмещение вреда в размере 29 млн рублей. При этом сумма вреда Саратовскому водохранилищу оценивается в более чем 61 млн рублей.

В материалах суда говорится, что на момент предъявления иска «Ахтарец» по-прежнему находится на дне Волги, причиняя непоправимый вред и ущерб экологии. Кроме того, в связи с обмелением реки имеется риск столкновения других судов с затонувшим судном.

Суд согласился с выводами судов нижестоящих инстанций о наличии правовых оснований для возложения на ответчика обязанности по подъему затонувшего судна, так как администрация бассейна внутренних водных путей создана для их содержания, а нахождение там металлических останков судна и нефтепродуктов создает угрозу причинения значительного ущерба окружающей среде.

Ранее в Черном море произошел разлив нефти при погрузке сырья на танкер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами