Суд обязал поднять со дна Волги судно, затонувшее около Саратова

Суд обязал поднять со дна Волги затонувший в 2023 году земснаряд «Ахтарец»

Суд обязал администрацию Волжского бассейна внутренних водных путей поднять со дна земснаряд «Ахтарец», затонувший в акватории Саратовского водохранилища в августе 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Судно затонуло в августе 2023 года в Волжском бассейне при буксировке между санаторием «Энергетик» и селом Алексеевка. На борту у него было 650 литров дизельного топлива и 160 кг моторного масла.

Инцидент произошел из-за того, что компания-владелец «СТГМ» выдала недопущенное к плаванию судно за новое. Впоследствии ей предъявили иск на возмещение вреда в размере 29 млн рублей. При этом сумма вреда Саратовскому водохранилищу оценивается в более чем 61 млн рублей.

В материалах суда говорится, что на момент предъявления иска «Ахтарец» по-прежнему находится на дне Волги, причиняя непоправимый вред и ущерб экологии. Кроме того, в связи с обмелением реки имеется риск столкновения других судов с затонувшим судном.

Суд согласился с выводами судов нижестоящих инстанций о наличии правовых оснований для возложения на ответчика обязанности по подъему затонувшего судна, так как администрация бассейна внутренних водных путей создана для их содержания, а нахождение там металлических останков судна и нефтепродуктов создает угрозу причинения значительного ущерба окружающей среде.

