Названы самые трудолюбивые жители Европы

РИА: россияне заняли 23-е место в Европе по продолжительности рабочей недели
Shutterstock

Россияне занимают 23-е место в Европе по продолжительности рабочей недели, уступая по трудолюбию жителям Турции, Черногории и Сербии, но опережая голландцев и британцев. Такие данные получило РИА Новости, изучив статистику Евростата и Росстата за второй квартал 2025 года.

Согласно исследованию, дольше всех в Европе работают турки — 44,1 часа в неделю. В число самых трудолюбивых наций также вошли черногорцы (43,1 часа) и сербы (41,8 часа). Россияне в среднем работают 38,2 часа в неделю, оказавшись в середине рейтинга.

Меньше всех времени на работе проводят жители Нидерландов (31,5 часа), Великобритании (31,9 часа) и Дании (33,7 часа). Исследование также выявило значительную разницу в продолжительности рабочей недели между мужчинами и женщинами. В среднем по Европе мужчины работают 39,9 часа против 36,3 часа у женщин.

Наибольший разрыв наблюдается в Швейцарии, где женщины работают на 9,1 часа меньше мужчин, а также в Нидерландах (8,1 часа) и Австрии (7,7 часа). В России мужчины работают 39,2 часа в неделю, женщины — 37,1 часа.

Ранее был назван самый продуктивный рабочий день недели.

