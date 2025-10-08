На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестович развелся с женой

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович развелся с женой Анастасией спустя почти 10 лет брака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского единого государственного реестра судебных решений.

«Истец через своего представителя обратилась в Соломенский районный суд города Киева с иском к ответчику, где просит суд расторгнуть брак, зарегистрированный 15 декабря 2015 [года] отделом государственной регистрации актов гражданского состояния Печерского районного управления юстиции в Киеве, актовая запись №2981», — говорится в тексте решения суда.

Согласно документам, в роли истца выступила супруга Арестовича. По ее словам, отношения в браке были формальными. При этом сам Арестович, как следует из иска, был не против развода. В браке у них родился один ребенок.

Это не первый развод Алексея Арестовича — он уже был дважды женат. Экс-советник рассказывал, что причиной разводов становились разные взгляды на будущее. По его словам, он всегда был инициатором разрывов, хотя и питал к своим женам теплые чувства.

Ранее в Госдуме предложили предоставлять психолога решившим развестись парам.

