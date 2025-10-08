На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили, как часто можно поднимать арендную плату за жилье

Депутат Колунов: арендную плату за жилье нельзя повышать чаще одного раза в год
Depositphotos

Арендная плата за жилье не может повышаться чаще одного раза в год, если в договоре не прописаны иные условия. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Когда вы арендуете жилье по официальному договору, вы защищены от повышений платы законом, а именно статьей 614 Гражданского кодекса РФ. Согласно ей, арендная плата может увеличиваться не чаще одного раза в год, если в договоре не указано иное», — сказал депутат.

Колунов добавил, что суд встанет на сторону арендатора, если владелец жилья решит в одностороннем порядке повысить стоимость аренды. Однако, если стороны не подписывали договор, то арендатор может принять рост стоимости, попытаться договориться или переехать, отметил первый зампред.

В сентябре почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что российские семьи сегодня не могут решить вопросы с жильем с помощью действующих ипотечных программ. Зачастую после приобретения квартиры на первичном рынке они вынуждены годами ждать завершения строительства , продолжая снимать жилье. В качестве поддержки семей важно ввести субсидирование аренды для семей с детьми, подчеркнул он.

Ранее стало известно, где в России упали цены на аренду жилья.

