Стало известно, где в России упали цены на аренду жилья

Сильнее всего интерес к долгосрочной аренде недвижимости за последний месяц вырос в нескольких российских городах: Владимире (+30%), Томске и Ставрополе (+28% — оба), а также в Волгограде, Воронеже, Ульяновске, Рязани и Саратове (+21% — в каждом). Однако тренд на переток собственников с рынка продажи жилья на рынок долгосрочной аренды постепенно ослабевает, рассказал «Газете.Ru» Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авитo Недвижимости».

По его словам, снижение рыночных ипотечных ставок привело к тому, что владельцы жилья на «вторичном» рынке частично возвращаются к продаже жилья. При этом наблюдается тренд, при котором квартиросъемщики также откладывают смену арендного жилья, надеясь на дальнейшее снижение ключевой ставки и возможность приобретения собственного жилья.

Что касается цен на долгосрочную аренду, то за год они практически никак не поменялись. Значительное снижение цен зафиксировано в Сочи (-14%), а также Москве (-10%). Кроме того, с начала года цены существенно снизились во Владивостоке и Краснодаре (-11% — оба).

Аналитики прогнозируют, что арендные ставки в пиковый сезон могут вырасти не более чем на 10% по стране в целом. Спрос на аренду в июле увеличился на 10%.

