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Бывшему вице-президенту Эквадора вынесли приговор за хищение из бюджета

Суд приговорил бывшего вице-президента Эквадора к 13 годам за хищение средств
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IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ/Global Look Press

Национальный суд Эквадора вынес приговор бывшему вице-президенту страны Хорхе Гласу и экс-секретарю комитета по реконструкции Карлосу Бермудесу. Об этом сообщила генеральная прокуратура.

Следствие установило, что чиновники злоупотребляли бюджетными деньгами, предназначенными для помощи пострадавшим провинциям Манаби и Эсмеральдас. Средства направлялись на проекты, не связанные с последствиями стихии, включая объекты, не пострадавшие от землетрясения, и строительство на непригодных участках.

Этот судебный процесс стал продолжением громкого дела, связанного с арестом Гласа в апреле 2024 года, когда эквадорская полиция штурмовала мексиканское посольство, где он скрывался. Инцидент привел к разрыву дипломатических отношений между Мексикой и Эквадором.

В итоге оба получили по 13 лет лишения свободы за растрату государственных средств, выделенных на восстановление после разрушительного землетрясения 2016 года.

До этого в Казахстане суд приговорил бывшего министра юстиции Марата Бекетаева к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве, хищении в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ранее суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка.

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