На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили, какие выплаты от государства положены ИП

Юрист Виноградов: ИП могут получать соцвыплаты наравне с наемными работниками
true
true
true
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Индивидуальные предприниматели могут получать социальные выплаты от государства наравне с наемными работниками. Это касается не только пособий по беременности и родам, но также больничных и других видов поддержки, напомнил в разговоре с «Газетой.Ru» декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

«Например, предприниматели вправе добровольно вступить в систему обязательного социального страхования. Для этого необходимо заключить договор с Социальным фондом России и уплатить страховые взносы. После регистрации в системе добровольного страхования предприниматель получает статус застрахованного лица и может претендовать на соответствующие выплаты, включая случаи временной нетрудоспособности и материнства», — объяснил он.

Чтобы получить пособие по беременности и родам, необходимо уплатить страховые взносы за календарный год, предшествующий предполагаемому декретному отпуску.

«Например, если предприниматель планирует оформить пособие в 2026 году, взносы должны быть уплачены до 31 декабря 2025 года. Сумма рассчитывается по формуле: МРОТ на начало года умножается на тариф 2,9% и на 12 месяцев. В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей, соответственно, взнос составит около 7809 рублей. Оплату можно произвести как единовременно, так и частями», — рассказал юрист.

Минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декрета в 2025 году составляет 103 285 рублей. В случае осложненных родов или кесарева сечения срок декрета увеличивается до 156 дней, а при рождении двойни — до 194 дней, сумма пособия тоже возрастает. В регионах, где действует районный коэффициент, сумма пособия дополнительно индексируется.

«Пособие по уходу за ребенком до полутора лет также доступно индивидуальным предпринимателям, если они участвуют в системе добровольного страхования. В 2025 году его минимальный размер составляет 10 103,83 рубля в месяц. Кроме того, независимо от участия в страховании, женщина имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка — 26 941,7 рубля», — добавил Виноградов.

Добровольное страхование предоставляет предпринимателю и право на получение пособий по временной нетрудоспособности. Это касается случаев болезни, травм, ухода за больным ребенком и других ситуаций, когда предприниматель временно не может вести свою деятельность. Размер выплаты зависит от количества дней, указанных в больничном листе, и рассчитывается на основе МРОТ. При страховом стаже более восьми лет пособие может составлять до 100% от расчетной суммы.

«Для заключения договора добровольного страхования необходимо подать заявление и комплект документов в Социальный фонд России. Это можно сделать лично, через МФЦ или в электронном виде через портал «Госуслуги». После регистрации предпринимателю направляется уведомление с реквизитами для оплаты. Заявление на получение выплаты рассматривается в течение десяти рабочих дней», — резюмировал юрист.

Ранее россиянам напомнили, кого теперь не имеют права лишать премии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами