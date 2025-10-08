Россиянам напомнили, какие выплаты от государства положены ИП

Индивидуальные предприниматели могут получать социальные выплаты от государства наравне с наемными работниками. Это касается не только пособий по беременности и родам, но также больничных и других видов поддержки, напомнил в разговоре с «Газетой.Ru» декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

«Например, предприниматели вправе добровольно вступить в систему обязательного социального страхования. Для этого необходимо заключить договор с Социальным фондом России и уплатить страховые взносы. После регистрации в системе добровольного страхования предприниматель получает статус застрахованного лица и может претендовать на соответствующие выплаты, включая случаи временной нетрудоспособности и материнства», — объяснил он.

Чтобы получить пособие по беременности и родам, необходимо уплатить страховые взносы за календарный год, предшествующий предполагаемому декретному отпуску.

«Например, если предприниматель планирует оформить пособие в 2026 году, взносы должны быть уплачены до 31 декабря 2025 года. Сумма рассчитывается по формуле: МРОТ на начало года умножается на тариф 2,9% и на 12 месяцев. В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей, соответственно, взнос составит около 7809 рублей. Оплату можно произвести как единовременно, так и частями», — рассказал юрист.

Минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декрета в 2025 году составляет 103 285 рублей. В случае осложненных родов или кесарева сечения срок декрета увеличивается до 156 дней, а при рождении двойни — до 194 дней, сумма пособия тоже возрастает. В регионах, где действует районный коэффициент, сумма пособия дополнительно индексируется.

«Пособие по уходу за ребенком до полутора лет также доступно индивидуальным предпринимателям, если они участвуют в системе добровольного страхования. В 2025 году его минимальный размер составляет 10 103,83 рубля в месяц. Кроме того, независимо от участия в страховании, женщина имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка — 26 941,7 рубля», — добавил Виноградов.

Добровольное страхование предоставляет предпринимателю и право на получение пособий по временной нетрудоспособности. Это касается случаев болезни, травм, ухода за больным ребенком и других ситуаций, когда предприниматель временно не может вести свою деятельность. Размер выплаты зависит от количества дней, указанных в больничном листе, и рассчитывается на основе МРОТ. При страховом стаже более восьми лет пособие может составлять до 100% от расчетной суммы.

«Для заключения договора добровольного страхования необходимо подать заявление и комплект документов в Социальный фонд России. Это можно сделать лично, через МФЦ или в электронном виде через портал «Госуслуги». После регистрации предпринимателю направляется уведомление с реквизитами для оплаты. Заявление на получение выплаты рассматривается в течение десяти рабочих дней», — резюмировал юрист.

