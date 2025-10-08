Россиянам объяснили, как не отравиться едой из автоматов

Чтобы не отравиться едой из микромаркетов (автоматов готовой еды), стоит обратить внимание на состояние автомата, рассказал «Газете.Ru» производитель микромаркетов Briskly Глеб Харитонов.

По его словам, первое, на что следует обратить внимание, — насколько соблюдена герметичность холодильника.

«При открытии дверца не должна легко поддаваться движению, важно, чтобы она открывалась с натяжением. Дверца должна плотно прилегать к основной части корпуса, чтобы не попадал теплый воздух и сохранялась герметичность», — объяснил он.

Второй важный фактор вытекает из первого пункта: холодильник не должен запотевать.

«Если стекла запотевают, есть видимый конденсат, это означает, что в холодильнике нарушен тепловой режим. Продукция из такого микромаркета может быть испорчена и опасна для здоровья», — предупредил эксперт.

В результате сбоев в электроснабжении микромаркет может отключиться. Такая ситуация актуальна для ночного времени суток и в тех микромаркетах, в которых нет личного кабинета с управлением.

«О том, что холодильник не работает, на первый взгляд, обычному покупателю понять сложно, но на это может указывать упаковка: она должна быть прохладной, а не комнатной температуры, также иметь ровную или вдавленную поверхность, но ни в коем случае не вздутую — этот признак говорит о нарушении температурного режима», — рассказал Харитонов.

При выборе микромаркета для покупки готовой еды обратите внимание, установлена ли в нем камера видеонаблюдения с ИИ, посоветовал эксперт.

«Это важный момент, ведь камеры фиксируют дату поступления свежей партии еды, кто открывал холодильник и доставал еду, как часто проводилась дезинфицирующая уборка холодильника. В случае отравления, благодаря фиксации видео можно будет исключить факторы риска и найти причину отравления», — подчеркнул он.

Харитонов также отметил, что если есть выбор — покупайте еду в тех микромаркетах, которые открываются только для зарегистрированных пользователей через приложение.

«Минутная регистрация позволит обезопасить себя от недобросовестных покупателей, которые могли взять товар и распаковать его, а затем положить обратно или продержать некоторое время в офисе и вернуть продукт на полку уже в теплом виде. Как правило, в таких микромаркетах есть и камеры наблюдения, которые позволяют отследить нарушителя и изъять из микромаркета испорченный продукт», — резюмировал он.

