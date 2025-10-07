Россияне стали чаще летать на отдых в Европу

Зарубежные направления укрепили позиции в структуре бронирований российских туристов, а внутри страны усилился тренд на спонтанные поездки и выросла продолжительность путешествий. Это показало исследование сервиса Anywayanyday, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, летом 2025 года две трети авиабилетов на внутренние рейсы оформлялись за неделю до вылета или менее, причем каждый четвертый билет приобретался в день вылета. Средняя продолжительность поездки увеличилась почти до шести дней.

Средняя стоимость билета в экономклассе снизилась на 2% и составила 11,3 тыс. рублей, в бизнес-классе — выросла на 17% и достигла 60,6 тыс. рублей. При этом доля бизнес-класса сохранилась на уровне прошлого года — 5% от всех билетов.

Наиболее востребованными городами внутри страны стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, суммарно обеспечившие половину всех бронирований. В десятку также вошли Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань, Уфа, Самара и Новосибирск.

«Лето 2025 года показало, что российский рынок путешествий становится все более гибким. Пассажиры чаще принимают решение о поездке в последний момент, дольше остаются в путешествиях и при этом начинают диверсифицировать маршруты, делая выбор не только в пользу традиционных направлений, но и открывая новые точки притяжения», — отметил Никифор Гайдученко, CEO сервиса Anywayanyday.

Доля перелетов за рубеж продолжила свой рост и достигла 53%, а доля перелетов бизнес-классом составила 12%. На международных маршрутах бизнес-класс летом 2025 года обходился в среднем в 137,8 тыс. рублей за перелет в одну сторону, что на 3% ниже прошлогоднего уровня.

Самыми дорогими направлениями стали США (275 тыс. рублей) и ОАЭ (252 тыс. рублей), а наиболее доступными — Белоруссия и Греция, где перелет в бизнес-классе стоил 54,6 тыс. рублей за билет в одну сторону.

В экономклассе средняя стоимость составила 31,5 тыс. рублей, снизившись за год на 4%. Самыми дорогими оказались билеты в США, в среднем обходившиеся российским путешественникам в 54 тыс. рублей. Конкуренцию дальнемагистральным рейсам по стоимости составляли европейские направления: Испания (41,2 тыс. рублей), Франция (38,7 тыс.), Италия (34 тыс.), Германия (30 тыс.), Греция (28 тыс.). При этом именно Франция и Италия впервые за долгое время вошли в пятерку самых популярных стран для отдыха россиян, что подтверждает: высокая стоимость не стала сдерживающим фактором спроса. Для сравнения, перелеты в Турцию и Китай обходились значительно дешевле — 25 тыс. и 24,5 тыс. рублей соответственно.

Средняя продолжительность зарубежной поездки составила чуть более 12 дней, самыми длительными стали путешествия в США (20 дней), Испанию (18 дней) и Таиланд (17 дней). В десятку самых популярных стран для отдыха летом вошли Турция (9% всех зарубежных перелетов), Китай (5%), Франция (4%), Армения (4%), Италия (4%), Грузия (4%), ОАЭ (3%), Испания (3%), Узбекистан (3%) и Таиланд (2%).

За пределами топ-10 осталась Япония, однако именно это направление показало рекордную динамику — рост интереса составил 45% по сравнению с прошлым годом.

Возвраты и обмены авиабилетов этим летом стали более частым явлением. Внутри страны доля возвратов составила 3,4% всех билетов против 2,5% в 2024 году, количество обмена авиабилетов выросло до 5,9% (3,3% в 2024-м). На зарубежных направлениях возвраты удержались на уровне прошлого года (4%), а обмены выросли до 12% (8% в 2024-м).

