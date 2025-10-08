Разговоры во сне могут указывать на опасные заболевания, предупредили россиян

Невролог Зинчева: частые разговоры во сне могут говорить о неврозах и депрессии

Так называемое сноговорение (сомнилоквия), то есть явление, когда человек произносит звуки, слоги, слова или фразы во сне, может быть симптомом довольно опасных заболеваний. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева.

«Сноговорение выглядит как громкие звуки, несвязанные слова, длинные предложения, бормотания, иногда сопровождается непроизвольными телодвижениями, сменой позы, при этом человек спит и утром, конечно, ничего не помнит. Зачастую сам пациент не знает о своем недуге и обращается на прием по совету свидетеля сна, который видит это и может пугаться», — рассказала Зинчева.

По ее словам, чаще всего этот симптом встречается у детей — в 50% случаев. Среди взрослого населения явление встречается лишь у 5%. При этом женщины и мужчины страдают одинаково.

Сноговорение относят к парасомниям (расстройствам сна). И если это явление встречается редко, то беспокоиться не стоит. Однако если близкий человек болтает каждую ночь, ведет себя во сне возбужденно, стоит обратиться за помощью.

Такой симптом может указывать на такие заболевания, как синдром обструктивного апноэ сна (который сопровождается остановками дыхания во сне), психические заболевания, неврозы, депрессии, эпилепсии и нейродегенеративные заболевания типа болезни Альцгеймера и Паркинсона.

«Данные заболевания требуют обязательного контроля со стороны врача и адекватного лечения. Поэтому, если вы заметили у себя или у своих близких такой симптом, который проявляется регулярно, следует обратиться за помощью и провести тщательное обследование», — резюмировала Зинчева.

Ранее врач объяснила, как правильно спать днем, чтобы не быть разбитым.