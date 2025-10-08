Врач предупредил, о каких проблемах говорит моча цвета пива

Цвет мочи может сигнализировать о серьезных заболеваниях, вплоть до онкологических, и физиологических изменениях в организме. Более подробно о том, на какие проблемы со здоровьем может указывать цвет мочи, «Газете.Ru» рассказал уролог-андролог «СМ-Клиника» Василий Свиридов.

По его словам, в норме цвет мочи — соломенно-желтый за счет уробилина. Уробилин, в свою очередь, образуется в печени из билирубина при распаде эритроцита, завершающего свой жизненный цикл в кровеносном русле.

«Именно моча цвета пива говорит о высокой концентрации уробилина в моче, что может быть связано с заболеваниями печени, желчного пузыря. Также это возможно при поражениях печени на фоне длительного приема лекарственных препаратов», — предупредил Свиридов.

Постоянно прозрачная моча без желтого оттенка говорит о плохой концентрационной функции почек, что бывает при хронической почечной недостаточности, которая часто развивается при сахарном диабете. Прозрачный цвет мочи обусловлен низкой способностью ткани почки выводить пигменты, шлаки и высокой пропускной способностью воды.

Молочный цвет мочи может говорить о гнойном заболевании почек и мочевого пузыря. Также такой характер мочи может быть при высокой концентрации солей кальция и фосфатов в моче, обусловленной заболеванием костной системы.

Коричневый цвет мочи может быть обусловлен наличием свища между органами мочевыделительной системы и кишечником, а также возникать после приема некоторых лекарственных препаратов, например, лекарств из группы нитрофуранов, метронидазола.

Красный цвет мочи наблюдается при онкологических заболеваниях почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы, при прорастании опухоли брюшной полости в органы мочевыделительной системы. Нередко такой цвет мочи возникает при мочекаменной болезни, воспалительных процессах почек, мочевого пузыря.

«Как правило, изменение цвета мочи сопровождается и другими симптомами. В любом случае, не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением. Важно в кратчайшее время обратиться к врачу для постановки точного диагноза и назначения эффективного лечения», — подчеркнул уролог-андролог.

