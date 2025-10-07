На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьник изнасиловал пятилетнего мальчика у себя дома и попал под суд

В ЮАР подростка осудили за изнасилование пятилетнего мальчика
close
Depositphotos

15-летний подросток из ЮАР стал фигурантом уголовного дела после надругательства над пятилетним мальчиком. Об этом сообщает Kaya.

По данным издания, молодой человек надругался над ребенком в ванной дома своих родителей.

Позже пострадавший вернулся домой, где тетя заметила, что племяннику сложно сидеть на месте. Расспросив мальчика, она узнала о произошедшем и обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

«Потерпевший был доставлен в больницу для медицинского обследования», – сообщается в публикации.

Спустя два дня юношу арестовали, в его отношении возбудили дело. После первого заседания его отправили в центр для несовершеннолетних, просить суд об освобождении под залог он не стал.

Суд приговорил фигуранта к принудительному содержанию в специальном детском учреждении на пять лет, после чего его переведут в тюрьму, где он проведет еще три года.

Ранее юноши месяцами насиловали учительницу, обокрали ее и сожгли квартиру.

