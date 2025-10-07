Россиянка перевела аферистам полученные от продажи квартиры почти 15 млн рублей

Волгоградская пенсионерка лишилась средств после звонка аферистов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные представлялись 73-летней женщине сотрудниками правоохранительных органов и других организаций. Они рассказали, что злоумышленники получили доступ к счету пострадавшей.

После этого пожилую россиянку убедили перевести почти 15 миллионов на «безопасный счет». Соответствующую сумму она получила за продажу квартиры до общения с мошенниками.

Отмечается, что сотрудники банка, в котором она снимала средства, предупреждали о возможном мошенничестве и проводили с ней беседы, но пенсионерка все равно доверяла лжесотрудникам правоохранительных органов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент полицейские устанавливают личности причастных к схеме.

До этого в Краснодарском крае мошенники обманули женщину, рассказав ей о вымышленных социальных выплатах. Под давлением неизвестных, она перечислила аферистам пять миллионов рублей.

Ранее школьница отдала 1,2 млн рублей со счета матери мошенникам, запугавшим ее детдомом.