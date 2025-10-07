На Кубани мужчины пытали друга утюгом из-за женских трусов

Жители Кубани попали под суд после застолья со знакомым. Об этом сообщает Kub Mash.

Инцидент произошел в Лабинске. По данным Telegram-канала, компания из трех человек пришла к знакомому. Во время застолья выяснилось, что у одного из них, мужчины по имени Эдуард, женские трусы. Как рассказал сам пострадавший, он спал у знакомой, поэтому перепутал белье.

После нескольких шуток мужчину стали обвинять в том, что он гей («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Позже его стали избивать, ударили ножом и заперли в подвале.

«Потом достали и прижали раскаленным утюгом (остались ожоги 4% тела)», – сообщается в публикации.

Когда о ситуации стало известно, на нее обратили внимание следователи. Во время мероприятий у одного из участников избиения в памяти телефона нашли видео произошедшего. На кадрах Эдуарда называли женским именем и требовали деньги.

Остальные агрессоры якобы заявили, что мужчина предлагал им соитие, а затем – деньги за молчание. Это побудило фигурантов избить Эдуарда.

Суд признал двоих мужчин виновными и приговорил к шести с половиной годам лишения свободы.

