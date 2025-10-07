На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Кубани мужчины пытали друга утюгом из-за женских трусов

Mash: на Кубани мужчин осудили за пытки друга утюгом
true
true
true
close
Shutterstock

Жители Кубани попали под суд после застолья со знакомым. Об этом сообщает Kub Mash.

Инцидент произошел в Лабинске. По данным Telegram-канала, компания из трех человек пришла к знакомому. Во время застолья выяснилось, что у одного из них, мужчины по имени Эдуард, женские трусы. Как рассказал сам пострадавший, он спал у знакомой, поэтому перепутал белье.

После нескольких шуток мужчину стали обвинять в том, что он гей («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Позже его стали избивать, ударили ножом и заперли в подвале.

«Потом достали и прижали раскаленным утюгом (остались ожоги 4% тела)», – сообщается в публикации.

Когда о ситуации стало известно, на нее обратили внимание следователи. Во время мероприятий у одного из участников избиения в памяти телефона нашли видео произошедшего. На кадрах Эдуарда называли женским именем и требовали деньги.

Остальные агрессоры якобы заявили, что мужчина предлагал им соитие, а затем – деньги за молчание. Это побудило фигурантов избить Эдуарда.

Суд признал двоих мужчин виновными и приговорил к шести с половиной годам лишения свободы.

Ранее в Тульской области пациент устроил бойню в больнице, трое попали в реанимацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами