Исследование показало, что микропластик увеличивает риск развития рака и депрессии

Daily Mail: микропластик может стать причиной рака кишечника и депрессии
true
true
true
close
Unsplash

Ученые из Австрии заявили, что микропластик, содержащийся в упаковке пищевых продуктов, может повышать риск развития рака кишечника и депрессии, пишет Daily Mail.

Исследование, проведенное в Университете Граца, показало, что мельчайшие частицы пластика способны изменять состав микрофлоры кишечника. Эти изменения, по словам исследователей, схожи с теми, которые наблюдаются у людей, страдающих депрессией или онкологическими заболеваниями кишечника.

В ходе эксперимента ученые исследовали образцы стула пяти здоровых добровольцев. В лабораторных условиях их кишечный микробиом подвергался воздействию пяти распространенных видов микропластика — полистирола, полипропилена, полиэтилена низкой плотности, полиметилметакрилата и полиэтилентерефталата.

Результаты показали, что количество бактерий практически не изменилось, однако их активность и состав заметно изменились. В частности, повысилась кислотность среды, а баланс бактерий, отвечающих за нормальное пищеварение, нарушился.

Главный автор исследования Кристиан Пахер-Дойч отметил, что микропластик может не только служить средой для роста новых микробов, но и выделять химические вещества, влияющие на обмен веществ бактерий. Это, в свою очередь, может приводить к воспалениям и другим нарушениям.

Ученые подчеркнули, что хотя окончательных выводов пока делать рано, полученные данные вызывают серьезную обеспокоенность. Они призвали по возможности ограничивать использование пластика в быту и избегать хранения или разогрева пищи в пластиковой таре.

Ранее в морях Арктики обнаружили опасные частицы.

