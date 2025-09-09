В морях Арктики обнаружили опасные частицы

Ученые Губкинского университета и Дальневосточного федерального университета впервые изучили, как частицы автомобильных шин и дорог влияют на экосистему Северного Ледовитого океана. Результаты показали, что микрочастицы износа покрышек проникают в самые удаленные арктические моря, воздействуют на геном морских животных и через пищевую цепочку могут попадать в организм человека. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

В течение трех лет исследователи анализировали пробы микропластика в Баренцевом, Печорском, Карском, морях Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском. В составе частиц, попадающих в океан с потоками сибирских рек и морскими течениями, обнаружены не только полимеры и смолы, но и следы асфальта, топлива, масел и лакокрасочных покрытий. Средний размер частиц составил около 1,2 на 1,1 мм.

«Окраинные моря Арктики критически важны для климатических процессов всей планеты, и их экосистема — одна из самых уязвимых на Земле», — подчеркнула заведующая кафедрой промышленной экологии Губкинского университета Елена Мазлова.

Ученые отмечают, что частицы шин становятся пищей для зоопланктона, который затем поедают рыбы, птицы и морские млекопитающие, многие из которых входят в рацион человека. Компоненты загрязнителей нарушают биосинтез ДНК, вызывая мутации, замедление роста и развитие опухолей у животных.

«Изучение физико-химических характеристик частиц шин и дорог, попадающих в океан, открывает возможности для поиска способов их переработки. Это станет следующим этапом исследования», — добавила Мазлова.

